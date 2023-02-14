الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.وقع المذكرة من جانب الهيئة معالي رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الصندوق أمينه العام طلال بن عثمان المعمر.من جهته، أكد أمين عام الصندوق أن المذكرة التي تم توقيعها في مقر "هيئة تقويم التعليم"، تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات لدعم مستفيدي الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات لمستفيديه، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق لتحديد مقر الاختبار المناسب لهم قدر الإمكان، وتقديم برامج المسؤولية المجتمعية لدى الهيئة لمستفيدي الصندوق.الجدير ذكره، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب -وفق رسالتها وأهدافها- وبالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ تعمل للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق الشهداء والمصابين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وكذلك القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم-بإذن الله-.// انتهى //16:57ت م0156