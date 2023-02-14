الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسيناقش المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية الذي تحتضنه الرياض يومي 20 و21 فبراير مستقبل الإعلام العربي، من خلال جلسة يشارك فيها رؤساء تحرير صحف سعوديون وعرب.وتتناول الجلسة واقع الإعلام العربي ومشكلاته وتحدياته، وكيف يتجاوز أزماته، ومستقبله ودوره في المجتمع، إضافة إلى مواكبة الإعلام العربي لتطور وسائل الإعلام.واختار المنتدى السعودي للإعلام موضوع الإعلام العربي في إحدى جلساته، للحديث عنه بشكل علمي من قبل ممارسين ومختصين، ووضع الحلول المستقبلية له، ومناقشة المهتمين والمختصين في التطورات الإعلامية في المنطقة.ويتطرق المنتدى إلى موضوعات إعلامية عدة، منها الموضوعات المتعلقة بالتلفزيون والصحافة والإعلام وصحافة الموبايل والتسويق، والمنصات الحديثة، كما أنه يتيح الفرصة للعاملين في قطاع الإعلام وطلاب الجامعات الحضور والاستفادة من النقاشات المطروحة خلال الجلسات وورش العمل.يشار إلى أن النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام يشارك فيها أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية، يقدمون العديد من أوراق العمل المتخصصة، ومناقشتها مع الحضور، للخروج بتوصيات تسهم في تطوير صناعة الإعلام في المنطقة.// انتهى //16:58ت م0157