القاهرة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسناقشت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعها الثاني عشر اليوم بمقر جامعة الدول العربية، المبادرة المُقَدّمَة من المملكة العربية السعودية بشأن تخصيص "2 مارس" من كل عام، ليكون يوم "شهيد الصحة".ومَثّل المملكة في الاجتماع مسؤول التعاون الدولي بوزارة الصحة الدكتور كمال حسن الثبيتي.وبرزت هذه المبادرة الإنسانية في وزارة الصحة التي خصصت الثاني من شهر مارس في كل عام ليكون يوم "شهيد الصحة"، لعدة أسباب، منها أن أول حالة إصابة لممارس صحي بفيروس "كوفيد - 19" في المملكة كانت في الثاني من مارس عام 2020م، كما أن يوم الثاني من مارس لا يتعارض مع أيام الصحة العالمية، وبناءً عليه تم اعتماد يوم الثاني من مارس من كل عام في روزنامة وزارة الصحة بالمملكة كيوم لشهيد الصحة، كما تم اعتبار أن يوم شهيد الصحة هو يوم لكل عامل صحي توفي وهو يوصل رسالته السامية لخدمة الإنسانية والحفاظ على صحة الإنسان، وليس فقط لمن توفي بسبب جائحة (كوفيد-19).ورأت وزارة الصحة - بعد نجاح هذه المبادرة في المملكة - أن يتم تخصيص واعتماد اليوم الثاني من مارس من كل عام يومًا لـ "شهيد الصحة" على مستوى الدول العربية، وتخليدًا للدور الذي يضطلع به كافة منسوبي القطاع الصحي في الدول العربية، ليكون مصدر فخر وإعتزاز وتخليد لكل من يعمل في القطاع الصحي، ووفاءً وعرفانًا لكل من فقد حياته أو تضرر وهو يؤدي واجبه الصحي ضاربًا أروع صور التفاني والإيثار.// انتهى //17:00ت م0159