القاهرة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه مصري, ليصل إلى 097ر1 تريليون جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 26ر1%, مسجلًا 98ر17430 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 78ر1%, ليصل إلى 13ر2973 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا, نحو 93ر1% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 08ر4478 نقطة.// انتهى //17:02ت م0160