الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسقدم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله السواحة، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموُّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.وقال معاليه: "ستعزز الترتيبات التنظيمية دور الهيئة في دعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، والإشراف عليه وتنظيمه، لتحقيق التناغم والانسجام بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجيته ومنافسته عالميًا".وأضاف :"ستتولى الهيئة وفق التنظيم مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، ووضع الخطط لتنمية القطاع، والتنسيق مع الجهات لضمان تكامل أعمالها".وبين معاليه أنّ الترتيبات التنظيمية للهيئة، تمثل خطوة مهمة لتحقيق التطلعات الطموحة للقيادة بأن تكون المملكة من رواد الابتكار في العالم، بما يتواءم مع الأولويات والتطلُّعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها سموُّ سيدي ولي العهد ـ أيده الله ـ ليُسهم القطاع في تحقيق رؤية المملكة الطموحة، وتعظيم القيمة على المستوى الوطني وإثراء منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار، لتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي.وتضع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وفق ترتيباتها التنظيمية، اللوائح والضوابط والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وكذلك سياسات نقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة القطاع.//انتهى //17:20ت م0166