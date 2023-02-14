جدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسشاركت جمعية رعاية الأيتام بجدة، في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة في نسختها السادسة، التي نظمتها جمعية بناء لرعاية الأيتام، بمشاركة 39 جمعية أيتام بالمملكة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد ناقرو، أن المبادرة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية جمعيات الأيتام وفرق عملها، من أجل تعميق أثر الجمعيات وتميزها في كافة المجالات، وذلك عبر سبعة مسارات تخصصية نوعية تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع السياق المحلي، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني ومن مكتب اعتماد عالمي متخصص.وأكد أن هذه المشاركة ستثمر عن العديد من المكتسبات، خاصة أنه سيكون لها دورًا كبيرًا في تنمية عدة مهارات في مختلف المسارات التدريبية التي تتبناها المبادرة، ما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع، وبما ينعكس على جهود وأنشطة ومشاريع خدمة أيتام جدة.//انتهى//17:22ت م0169