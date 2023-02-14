الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي اليوم أمناء العموم بالغرف التجارية وذلك خلال اجتماعهم الدوري المنعقد بمقر الاتحاد بالرياض.وأكّد الحويزي أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه الغرف التجارية في تنمية الفرص الاستثمارية بالمناطق وأنها تشكل ذراعاً قوياً لتحقيق أهداف الاتحاد، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية ترتقي بأداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص بما يحاكي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات رؤية المملكة 2030.وناقش اللقاء جملة من الإستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية، بما يسهم في رفع أدائها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بالمملكة.وأكد المشاركون أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تنمية الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية وخدمة المستثمرين المحليين والدوليين وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية.// انتهى //17:28ت م0170