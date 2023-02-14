الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون فراج نادر فراج بن نادر.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وآفاق العمل الإنساني في الجابون.وأبدى السفير فراج بن نادر إعجابه بالمستوى المهني المميز للمركز ورسالته النبيلة في دعم العمل الإنساني حول العالم.// انتهى //18:04ت م0179