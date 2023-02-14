الخرطوم 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسانطلق بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم، الاجتماع الخاص لضباط الاتصال في الدول العربية الأعضاء، بمقر المنظمة بالخرطوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ضباط الاتصال في وزارات الزراعة بالدول العربية ورؤساء المكاتب الإقليمية الأربعة للمنظمة وخبرائها بالمقر الرئيس.ويهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بينهم والإدارة العامة للمنظمة لتنفيذ المشروعات المدرجة في خطة المنظمة والرؤى المستقبلية .وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات حول دور المكاتب وضباط الاتصال في تفعيل الشبكات المتخصصة، وصعوبات ومعوقات تنفيذ خطة عمل 2022م خاصة في ما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بالتقارير الفنية الدورية وتنفيذ المشروعات القطرية، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم وتفعيل التعاون بين الإدارة العامة والمكاتب الإقليمية وضباط الاتصال لتنفيذ خطط عمل المنظمة للعامين 2023م -2024م .وسيتم خلال الاجتماع، عرض إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030م، البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية2020 – 2040م، عرض خطة عمل المنظمة لعامي 2023-2024م ، والبعد البيئي في عمل المنظمة.// انتهى //18:20ت م0181