الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأعلنت وزارة التجارة اليوم استدعاء 184 مجمدًا ماركة "لونا" سعة 245 لترًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.ودعت "التجارة" مستخدمي المجمد إلى التوقف الفوري عن استخدامه والتواصل مع الشركة التجارية العالمية لترتيب موعد لسحب المجمد وإعادة مبلغ الشراء.كما دعت المستخدمين إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa) .// انتهى //18:58ت م0187