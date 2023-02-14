مكة المكرمة في 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسنفذت وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود ممثلة في الإدارة العامة للتفويج عملية مراقبة وتسجيل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة متاحة من برج الساعة وذلك لتحليلها وتحديد الملاحظات والحلول المقترحة المتاحة .وأوضح مدير عام الإدارة العامة التفويج المهندس ريان بن عبدالكريم سقطي أن هذة الخطوة تأتي لتطوير شمولية الخطط الميدانية المطروحة والتي تواكب الواقع والإمكانيات , لافتا النظر إلى أن عملية مراقبة وتسجيل سلوكيات وأعمال التفويج بالمسجد الحرام استمرت لأكثر من ٣٦٠ دقيقة متواصلة وسيتم تحليلها ومراجعتها ضمن أعمال الأيام القادمة لتقديم وتطوير أعمال الإدارة العامة للتفويج بالمسجد الحرام.// انتهى //19:00ت م0188