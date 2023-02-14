إسلام آباد 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساتفقت باكستان وساحل العاج على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، مع التأكيد على أهمية تشجيع الاتصال رفيع المستوى بين كبار المسؤولين في البلدين.جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد مع رئيس الجمعية الوطنية بساحل العاج أداما بيكتوغو الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد برلماني من بلاده، وذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجه برويز أشرف.وأكد الرئيس علوي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ساحل العاج، التي تعدها دولة مهمة في القارة الأفريقية.وأوضح أن باكستان تتطلع لتعزيز وتطوير الروابط مع كافة الدول الأفريقية في إطار سياسة "إشراك أفريقيا".// انتهى //19:00ت م0189