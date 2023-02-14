بريدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسنجح أطباء متخصصون من قسمي التجميل والعظام بمستشفى الرس العام في إجراء عملية جراحية مزدوجة أدّت إلى إنهاء معاناة شاب يبلغ من العمر 25 بعد تعرضه لحادث مروري تسبب بحدوث جرح هرسي متهتك يشمل ذراع الشاب المصاب والساعد الأيسر، بالإضافة إلى وجود كسر متفتت بعظام الذراع ومفصل الكوع الأيسر مع تهتك شديد بالأنسجة وفقد جزء كبير من الجلد.وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات والتصوير الإشعاعي المطلوبة في مثل هذه الحالات، حيث قرر الأطباء بعد معاينة نتائج الفحوصات القيام بالتدخل الجراحي العاجل ، مشيراً إلى أن العملية الجراحية نفذها طاقم طبي مشترك بين قسمي التجميل والعظام بمستشفى الرس العام ، وتم خلالها تثبيت الكسر وتنظيف الجرح، وتغطية الجلد على مرحلتين كل مرحلة استغرقت 3 ساعات، وذلك عن طريق نقل سديلة جلدية مباشرة من الصدر لتعويض فقد الأنسجة بالذراع وقد تكللت العملية بالنجاح التام وخرج المصاب متوجاً بالعافية.يذكر أن مستشفى الرس العام أجرى 4998 عملية جراحية خلال العام الميلادي المنصرم 2022 م .// انتهى //19:00ت م0190