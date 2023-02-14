جدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واستطلق جمعية خطى التوحد بمنطقة مكة المكرمة بعد غد فعاليات ملتقى "نحو مستقبل أفضل للتوحديين"؛ الذي يستهدف التعرف على مراكز الرعاية النهارية والجمعيات المتخصصة في مجال التوحد بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات لذوي اضطراب طيف التوحد؛ بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش، والمهتمين بالشأن التطوعي والخيري والاجتماعي.وأوضح مدير الجمعية طلال الصيدلاني؛ أن الملتقى يأتي كواحد من فعاليات وأنشطة الجمعية؛ لخدمة ورعاية وتأهيل التوحديين مع الحفاظ على حقوقهم، وتوعية ومساندة أسر التوحديين حديثي التشخيص، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء.وأشار إلى أن الملتقى يركز على التعرف على الخدمات التي تقدم للتوحديين حاليًا وكيفية تحسينها بما يتوافق مع الاحتياجات المطلوبة منهم، كما سيشهد اطلاق برنامج "ارتقاء" الذي يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للتوحديين في مراكز الرعاية النهارية على مستوى منطقة مكة المكرمة وفق المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.// انتهى //19:03ت م0193