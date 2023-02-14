الرباط 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسانطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم، أعمال الملتقى السنوي 14 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، بمشاركة مسؤولي قنوات البث العربية والدولية، وخبراء دوليين في مجال البث والاتصالات.ويهدف هذا اللقاء مناقشة التحديات المتصلة بهذا القطاع، وتقاسم تجارب الدول والقنوات الأعضاء، والاطلاع على آخر التطورات التي يشهدها قطاع البث التلفزيوني الفضائي عبر الأقمار الصناعية.كما يناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر يومين، سبل تطوير خطط المؤسسة، وتجويد خدماتها في ضوء مستجدات التكنولوجيا الحديثة، والدخول في شراكات جديدة في كافة مشاريعها.مما يذكر أن مؤسسة "عرب سات"، تؤمن بث أكثر من 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية وتشكيلة متنوعة من القنوات عالية الوضوح تصل إلى ملايين المشاهدين في أكثر من 80 دولة.// انتهى //19:31ت م0196