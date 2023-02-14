الخرطوم 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأكّدا السودان وغينيا بيساو حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.وعبّرا في البيان المشترك الذي صدر اليوم في ختام زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو لجمهورية غينيا بيساو، عن عزمهما القوي للتعاون والعمل سوياً في المحافل الإقليمية والدولية والتنسيق في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على إنشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية لتنعقد سنوياً في عاصمة كل من البلدين بالتناوب.واتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية برئاسة وزيري النقل في البلدين لدراسة إمكانية الدخول في شراكات تجارية بينهما في مشروعات إنشاء شركة للنقل البحري، وإنشاء وتشغيل منطقة لإصلاح السفن، وإنشاء شراكة في مجال النقل الجوي.// انتهى //19:54ت م0201