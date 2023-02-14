الخرطوم 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسوقف وفد يمثل الأمم المتحدة بمشاركة بعثة "يونتامس" بالسودان اليوم مع اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور على الجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية في حماية المدنيين بدارفور.وقال رئيس اللجنة الإعلامية الناطق الرسمي باسم الترتيبات الأمنية العميد محمد المرتضى إن الوفد اطلع على جهود حماية المدنيين بدارفور، مشيراً إلى أنه تم تقديم عرض عن العمل الذي أنجز ومن ضمنها تخريج الدفعة الأولى والبدء في تدريب الدفعة الثانية.بدوره قال رئيس قسم حقوق الإنسان وحماية المدنيين ببعثة يونتامس أنو سنت زاهينار إن اللقاء كان ايجابياً وناقش جهود لجنة الترتيبات الأمنية ومسار دارفور في حماية المدنيين والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، مؤكداً مواصلة اللقاءات حتى يتم تحقيق أهداف حماية المدنيين بدارفور .// انتهى //19:54ت م0202