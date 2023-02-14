دبي 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن حكومات دول المجلس صانعة للمستقبل طورت أساليبها في الاستشراف ودعمت البحث والتطوير وأوجدت جيلاً من الشباب يمتلك مهارات وقادر على فهم وصناعة المستقبل وعليه وضعت دول المجلس رؤى وطنية بعيدة المدى تهدف في جوهرها إلى تسريع التنمية والحوكمة وبناء مستقبل أفضل لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة التي ألقاها معاليه ضمن جلسات أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، اليوم، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2023م، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاعين الحكومي والخاص والمعنيين والمهتمين بهذا المجال.وأشار البديوي إلى إنجازات دول مجلس التعاون المتعددة تجاه تطور أداء حكوماتها بما يتماشى مع ما توصل إليه المجتمع الدولي من تطور وتقنيات عديدة، مضيفًا أن دول المجلس ركزت على تمكين الإنسان، وضمان الأمن والاستقرار، وتسخير العلوم والتكنولوجيا المسّتقبلية المتقدمة في تسهيل حياة الناس وتقديم أفضل الخدمات بالشراكة مع المجتمع ورواد الأعمال، وتطوير سياسات وتشريعات استباقية متقدمة.وأضاف: "وفي مجال النقل، فقد صدرت موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء هيئة السكك الحديدية، التي ستربط جميع دول المجلس بمسار يبلغ طوله 2117 كم، ليكون رافداً اقتصادياً ومشروعاً تنموياً يسهل الحركة التجارية وتنقل المواطنين والمقيمين، ويدعم الاستثمارات المشتركة ويرفع معدلات التبادل التجاري بين الدول.واستطرد في كلمته بأن العالم شهد نمواً ملحوظاً في إنشاء التكتلات الإقليمية، حتى بات التكامل الإقليمي السمة التي تطغى في العلاقات الدولية، وذلك من أجل تحقيق أبعاد اقتصادية لتحقيق انسياب حركة رؤوس الأموال والعمالة، ورفع نسبة التجارة العالمية بالإضافة إلى تحقيق السلام وفض النزاعات بين الدول، ولم تعد تقتصر هذه التكتلات على دول متجاورة جغرافياً، بل باتت تسهم في تحقيق منافع أكبر لأعضائها، وتمنحهم مكانة سياسية واقتصادية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم مجتمعين، وتعزز الأمن والاستقرار في دولهم ومنطقتهم.// انتهى //20:06ت م0203