ينبع 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ينبع اليوم, اجتماعها التاسع والعشرين , برئاسة المحافظ سعد السحيمي.واستعرض مدير إدارة الدفاع المدني بينبع العقيد عايض الرفاعي توصيات اجتماع اللجنة الفرعية السابق والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها والمتضمنة مناقشة حوادث حرائق المخلفات وكذلك توفر اشتراطات ومتطلبات السلامة الواجب مراعاتها في مقار الجهات الحكومية وتزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بالتقارير الدورية اللازمة بذلك.وأشاد محافظ ينبع خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني وفق المهام والمسؤوليات المناطة بهم.// انتهى //20:17ت م0205