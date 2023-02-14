اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
الرباط 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.33 %، عند 10.522,2 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.44 % ليستقر عند 844,81 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضا بنسبة 1.44 % بمجموع 844,81 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.47 % إلى 9.753,22 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 146 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 550 مليار درهم مغربي.
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20:23ت م
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