الرباط 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.33 %، عند 10.522,2 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.44 % ليستقر عند 844,81 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضا بنسبة 1.44 % بمجموع 844,81 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.47 % إلى 9.753,22 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 146 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 550 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:23ت م0207