دبي 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم، وذلك بمناسبة مشاركة معاليه في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023م، والتي تنعقد خلال المدة 13-15فبراير 2023م، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللقاء، بتهنئة معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، وعلى ثقة قادة دول المجلس في توليه هذا المنصب الهام، متمنياً له التوفيق والنجاح .واستعرض اللقاء، أهداف القمة الساعية إلى استشراف مجموعة من الفرص والتحديات المستقبلية ووضع الحلول المبتكرة لها وذلك عبر خطط استراتيجية تُسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بشكل عام بمشاركة عالمية تقدر بـ 150 دولة، لدعم التوجهات المستقبلية للحكومات لتعزيز التنمية، والتي تطمح إلى تحقيقها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال احتضانها للقمم والمؤتمرات والمنتديات والورش، للتأكيد على المفهوم العالمي للعلاقات الدولية في الحكومات.من جهته قدّم معالي الأمين العام خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، على التوجيهات السديدة التي أسهمت في إنجاح القمة العالمية للحكومات 2023، مثمناً معاليه مخرجات القمة والتي تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة للحكومات من خلال تحقيق التفوق والريادة.وأكد معالي الأمين العام عزم الأمانة العامة لمجلس التعاون على السعي قدماً لتحقيق الأهداف السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- لما فيه خير ورخاء دول و شعوب مجلس التعاون، متطلعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الخليجية على مختلف الأصعدة الإقليمية والعالمية.// انتهى //20:30ت م0208