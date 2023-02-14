جدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة النجمة النيوزيلندية ليديا كو المصنفة الأولى عالميًا في جولف السيدات والنجمة التايلاندية أثايا ثيتيكول المصنفة الرابعة، وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير، على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، عبّرت كو وثيتيكول عن سعادتها بالعودة إلى المملكة والتنافس مع 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات على لقب البطولة في نسختها الرابعة، وللحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز يعد الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي.وقالت ليديا كو خلال المؤتمر: "لم أتمكن من المشاركة في نسخة العام الماضي، ولكني سعيدة جدًا للعودة هذا العام لملعب ونادي رويال غرينز، المكان الذي أمتلك فيه ذكريات جميلة عندما حصلت على اللقب في عام 2021، كما أنه من المهم لي التواجد في أماكن مختلفة حول العالم لنشر رياضة الجولف وإلهام المزيد من الفتيات والسيدات، ومن الرائع مشاهدة التطور والانتشار الذي حدث هنا في ظل إقامة العديد من البطولات العالمية للجولف".من جانبها أكدت أثايا ثيتيكول ، أن المملكة تقوم بعمل مميز في دعم جولف السيدات على مدار العام، معبرة أن تواجدها بين أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم تعد تجربة ثرية ويجب استغلالها لتعلم المزيد.وتُعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، حيث يتساوى مجموع جوائزها المالية مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال والتي قد اختتمت الأسبوع الماضي بفوز المكسيكي أبراهام آنسر، وهو الأمر الذي رحبّ به مجتمع الجولف العالمي، ووجد دعمًا كبيرًا من أسماء لامعة في جولف الرجال.// انتهى //20:31ت م0209