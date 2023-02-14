الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واستغلب فريق الشباب على ضيفه أبها 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.سجل للشباب أولاً اللاعب إيفر بانيغا عند الدقيقة 22، وعند الدقيقة 56 أضاف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لمصلحة الشباب.وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده لـ 40 نقطة في صدارة الدوري مؤقتاً، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقاط في المركز الـ 8.// انتهى //20:37ت م0210