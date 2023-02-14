اقتصادي / وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
يشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم بجانب عدد من الوزراء وممثلين رفيعي المستوى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يقام خلال المدة 14 و 15 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس.
الجدير بالذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء السياسات الاقتصادية، والعمل على تعزيز ونمو القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.
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21:13ت م
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