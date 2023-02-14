الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسيشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم بجانب عدد من الوزراء وممثلين رفيعي المستوى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يقام خلال المدة 14 و 15 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس.الجدير بالذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء السياسات الاقتصادية، والعمل على تعزيز ونمو القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.// انتهى //21:13ت م0213