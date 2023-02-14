إسلام آباد 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسدانت باكستان بشدة إجراءات الاحتلال في إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.وأكدت "الخارجية الباكستانية" في بيان اليوم، أن ما يمارسه جيش الاحتلال يعد انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويتعدى على حقوق الشعب الفلسطيني.وجدد البيان دعم باكستان الكامل لشعب فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود ما قبل عام 1967.// انتهى //21:27ت م0214