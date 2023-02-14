الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسانطلقت أعمال الجولة السابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا اليوم، بمقر الأمانة العامة، التي تستمر حتى يوم الخميس، ومن المقرر أن تتناول الجولة التفاوضية (14) موضوعاً في مجال التجارة بين الجانبين، وتعزيز الاستثمار والتعاون في مجالات التجارة الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، في سبيل دعم تدفق التجارة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا.ومن جانبه أوضح المنسق العام رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون السفير عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، نحو تعزيز مكانة المجلس، ودعم علاقاته الاستراتيجية مع شركائه حول العالم، مؤكداً أن الاتفاقية الجاري التفاوض بشأنها ستُسهم في تعزيز المكتسبات المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتدعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال بدول المجلس .// انتهى //21:41ت م0216