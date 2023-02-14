باريس 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، معالي وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر الشعبية بيتر سيارتو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المقام في العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية المجر, واستعراض آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:59ت م0217