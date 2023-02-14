القاهرة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسيشارك المنتخب السعودي للرماية في البطولة العربية وكذلك بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي ستقام على ميادين الرماية في مصر، خلال الفترة من 15 حتى 23 فبراير الجاري.وسيمثل المنتخب في منافسات المسدس الرماة محمد العمري، وعطا الله العنزي ومحمد المالكي وسفر الدوسري، وفي منافسات البندقية الرماة حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي.من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد، استعداد وجاهزية رماة المنتخب لتقديم المستوى المشرف، كما هو معهود منهم دائماً، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم سخي من القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، وبمتابعة دائمة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه.//انتهى//22:08ت م0218