الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية قبرص.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //22:57ت م0222