الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية قبرص.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //22:57ت م0223