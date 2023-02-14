اقتصادي / وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية
الثلاثاء 1444/7/23 هـ الموافق 2023/02/14 م واس
باريس 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس
التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، هيلين بودليجر أرتيدا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المقام في العاصمة الفرنسية باريس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.
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23:00ت م
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