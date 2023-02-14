القدس المحتلة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسهدمت قوات الاحتلال اليوم منزلاً بعد اقتحامها بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وفقاً لمركز معلومات وادي حلوة.وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال حملة الاقتحامات للأحياء الفلسطينية بالقدس، وشنَّت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.وأبان نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا البدء بخطوات احتجاجية، رفضاً للإجراءات الجديدة التي اتخذها الاحتلال بحقهم، من خلال حرمانهم من أدنى حقوقهم الإنسانية، لافتاً النظر إلى أن الخطوات التصعيدية ستصل ذروتها في الأول من شهر رمضان المبارك، عبر الإضراب المفتوح عن الطعام.//انتهى//23:08ت م0225