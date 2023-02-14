الأحساء 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم (7) ورش عمل متخصصة، ضمن برنامج منتدى الأحساء 2023 الذي تُنظِّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي أرامكو في دورته السادسة، بعنوان "الأحساء.. اقتصاد المستقبل"، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.وتهدف هذه الورش إلى استجلاء المرئيات وبناء التوافق حول عدد من القضايا والملفات وفق منهجيّة احترافية منضبطة، تعمل على تعزيز التشاركيّة وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قيم الابتكار وتطوير بيئة الأعمال، بما يتوافق مع متطلبات تحقيق مُستهدفات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".وحملت الورش عناوين "التحكيم المؤسسي ودور اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم في تطويره"، و "أهمية حوكمة الشركات العائلية والأثر الاقتصادي"، و "تمكين الاستثمارات الصناعية من خلال مبادرة (نساند)"، و " من العمل الخيري إلى صناديق الاستثمار"، و "تحديات قطاع الأعمال في محافظة الأحساء"، و "دعم (نساند) لرواد الأعمال ،و"الطفولة والسلوك".ويُعدُّ المنتدى الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003م، أهم فعاليّة اقتصاديّة وأبرز حدث حواريّ لجمع المشاركين من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين لعرض التوجّهات التنموية والاستثمار ية، ودعم التشاركيّة وتسليّط الضوء على المقومات والميز النسبيّة والفرص الاستثمارية التي تتمتَّع بها الأحساء.// انتهى //23:25ت م0228