الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسدشّن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، توسعة مشروع "تتمة" الذي يشتمل على حضانة لأطفال النزيلات وناد رياضي ومشغل نسائي ومكتبة ثقافية، وهو أحد مشاريع جمعية كفو لتوظيف وتأهيل النزيلات، ومركز فجر التأهيلي الذي يستهدف فئة السابقة الأولى من النزيلات لمعالجة ظاهرة العودة للجريمة، وذلك في مقر الإدارة العامة لسجن النساء بالرياض.يذكر أن المديرية العامة للسجون تسعى من خلال هذه المشاريع وغيرها، إلى تأهيل النزيلات في المجال المهني، وإتاحة فرص عمل مناسبة لهن، مع العناية بالجانب النفسي والاجتماعي لتسهيل اندماجهن في المجتمع بعد انتهاء فترة محكومياتهن.// انتهى //23:54ت م0233