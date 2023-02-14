مدريد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأعلنت الحكومة الإسبانية رفضها للإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكدت "الخارجية الإسبانية" في بيان رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 10 آلاف منزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية، معربةً عن قلقتها إزاء جميع الإجراءات أحادية الجانب، مبينةً أن القانون الدولي الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير شرعي.//انتهى//00:03ت م0001