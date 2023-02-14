القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسوقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وذلك بمقر المكتبة في مدينة الإسكندرية.وأعرب سموه في كلمته أثناء توقيع المذكرة، عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، للاحتفاء بتوثيق العلاقة بينها وبين المجلس العربي للطفولة والتنمية، وتعزيز الشراكة عبر إبرام بروتوكول تعاون مشترك، مشيداً بما شهده خلال جولته في المكتبة وأقسامها.وأكد حرص المجلس على التعاون مع مكتبة الإسكندرية من خلال عقد الملتقيات الثقافية، وتعزيز كل ما يتعلق بتمكين الطفل العربي، سعياً للوصول إلى هدفنا الأسمى وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا.من جانبه، عبر مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس، مؤكداً أن المكتبة تضع قضايا الطفولة والشباب على رأس اهتماماتها من خلال مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة.وفي ختام التوقيع، قدم الدكتور زايد درع المكتبة التذكاري لسمو الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.حضر توقيع المذكرة القنصل العام بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان.//انتهى//00:26ت م0002