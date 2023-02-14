الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس، عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي، بحضور معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومسؤولي وزارة التجارة، وعدداً من رجال الأعمال.وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الرياض بالجميع، مؤكداً أهمية اللقاءات والفائدة المشتركة التي تحققها للمنطقة.وأعرب معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف عن شكره وتقديره لسموه على كريم الدعوة والاستقبال، مثمناً الاهتمام بالتواصل المباشر وطرح الروئ والأفكار التي تخدم منطقة الرياض.وقدم معاليه نبذة عن نظام الشركات الجديد، وإسهاماته في تطوير البيئة الاستثمارية التي تستهدفها برامج الوزارة مع مجموعة الأنظمة المستحدثة.وأشار الدكتور القصبي إلى المركز السعودي للأعمال ومواكبته للوتيرة السريعة في مجالات الخدمات التجارية بأكثر من 700 خدمة وتجمع مكاني لجميع الجهات ذات العلاقة برائد الأعمال، منوهاً بصناعة الإعلام والتوجه في تأسيس محطات باللغة الإنجليزية بتطور في المحتوى والعرض، كما تطرق إلى دعم المؤسسات الصحفية وتفعيل دورها الإعلامي وعوائدها الاستثمارية.كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.// انتهى //00:51ت م0003