الأحساء 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي "الثلاثائية" بمقر المحافظة مساء أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء محمد العفالق، ومديرها التنفيذي الدكتور فؤاد الجغيمان، وعدداً من منسوبي الجمعية، بحضور أصحابِ السموِّ والفضيلة والمعالي مسؤولي الجهات الحكومية وعدد من الإعلاميين السعوديين والخليجيين والمهتمين والمختصين.وأكدَ سموُّه أهميةَ بذل المزيد من العطاء لخدمة مرضى السرطان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في خدمة المرضى،راجياً للجمعية التوفيق في سبيل ما تقدمه من جهود ملموسة لخدمة المرضى.من جانبه، نوَّه العفالق بالدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الاهتمام بالعمل الخيري والحرص على دعم الجمعيات الخيرية واستدامتها، إضافةً إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها جمعية مكافحة السرطان، وتفاؤل المرضى، ودور اللجان الخمس الداعمة للجمعية، والخطط الإستراتيجية التي ارتكزت في نسختها الثالثة على مستهدفات الرؤية ٢٠٣٠، وبطاقة الأداء التوازن، ومعايير الحوكمة والتميز المؤسسي، ومستهدفات التنمية المستدامة لتحقيق رؤية الجمعية الطموحة بأن تكون أنموذجاً عالمياً في تعزيز الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، لافتاً النظر إلى البرامج والخدمات والمبادرات التي حقَّقت من خلالها الجمعية نجاحات غير مسبوقة على المستوى المجتمعي والمحلي أدت إلى حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة - المستوى الفضي- منوِّهاً بتوجيهات سموِّ محافظِ الأحساء السديدة لدعم الجمعية.من جهته، قدَّم الدكتور الجغيمان عرضاً عن جهود الجمعية ودورها المتفرد في مستوى الخدمة والأداء في مساراتها الثلاثة؛ التمكين،والوقاية،والنمو،التي من ضمنها نقل وعلاج المرضى غير السعوديين، والبدائل والتعويضات والأجهزة ورحلات تفاؤل، ثم التأهيل لسوق العمل والمنح الدراسية، كما سلَّط الضوء على مسار الوقاية ودور الجمعية في إنشاء مركز الشيخ عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر عن الأورام، وتفعيل الأيام العالمية للسرطان، ومبادرات الغذاء الصحي، والمحاضرات، والمعارض التوعوية، وتأمين سيارة الكشف المبكر للمستفيدين، إضافةً إلى مسار النمو والدور الذي تقدمه الجمعية في الجودة والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي والتدريب والتطوير والاستدامة المالية، واتفاقيات التعاون والملتقيات والمؤتمرات، وتمكين التطوع ورعاية الفرص التطوعية.// انتهى //01:00ت م0005