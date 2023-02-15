باريس وروما 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسفاز بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد الليلة الماضية، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويدين النادي الألماني بالفضل في فوزه للاعبه كنغسلي كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (53). و بهذه النتيجة يعزز بايرن ميونخ الألماني من حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي، عندما يستقبل النادي الباريسي في الثامن من مارس المقبل على ملعبه في ميونخ في مباراة الإياب في حين يتعين على النادي الباريسي الفوز بفارق هدف.وفي الدور ذاته، نجح ميلان الإيطالي في الفوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد.// انتهى //02:01ت م0007