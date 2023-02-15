مقديشو 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستمكن الجيش الصومالي من قتل 50 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في اشتباكات عنيفة جرت أمس في منطقة قيعد التابعة لمحافظة مدغ وسط البلاد.وأوضح أحمد محمد صلاد أحد كبار الضباط بالقوات الخاصة أن الجيش قتل أثناء عمليته العسكرية الموسعة 50 عنصرا من عناصر الحركة، مشيرا إلى أن منطقة قيعد وقرية لاسغعمي أصبحتا في أيدي القوات المسلحة، كما تم خلال العملية مصادرة معدات عسكرية للحركة.// انتهى //02:27ت م0008