موسكو 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات .وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان لها أمس أن الرئيسين أشارا إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية – الأرمينية، وشددا على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا على أعلى مستوى.// انتهى //03:03ت م0009