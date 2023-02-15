نيويورك 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، حيث سيغطي النداء الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر.وقال غوتيريش في تصريح صحفي إن الأمم المتحدة تستعد لإطلاق نداء مشابه لتركيا، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية سارعت فور وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين بتخصيص 50 مليون دولار لجهود الإغاثة عبر الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ.وذكر أن جهود الاستجابة في سوريا تضم منظومة الأمم المتحدة بأسرها وشركائها الإنسانيين، وأنها تساعد في تأمين الإغاثة التي تمس الحاجة إليها والمنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء والحماية لنحو 5 ملايين سوري.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الملايين يكافحون للبقاء على قيد الحياة بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، وهم مشردون يعيشون في درجات حرارة متجمدة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تفعل كل ما يمكن ولكنه شدد على الحاجة إلى المزيد من الجهود.// انتهى //05:19ت م0012