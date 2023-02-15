بغداد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل 6 مسلحين بعمليتين أمنيتين بمحافظتي كركوك والأنبار.وقال مصدر أمني إنه وفقاً لمعلومات دقيقة وبعمل أمني وفني مشترك تمكنت القوات الأمنية من قتل ثلاثة مسلحين في وادي الشاي بقاطع كركوك شمالي العراق.وأضاف المصدر أن قوة أمنية أخرى تمكنت من قتل 3 مسلحين آخرين أحدهم يرتدي حزاما ناسفا في محافظة الأنبار غربي العراق.// انتهى //06:33ت م0013