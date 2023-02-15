أبهـا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.// انتهى //08:26ت م0018