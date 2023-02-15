ينبع 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنفذت إدارة تعليم ينبع، عددًا من البرامج التوعوية بالأمن والسلامة المدرسية والمرورية عبر برنامج زووم، مستهدفةً منسقات الأمن والسلامة بتعليم المحافظة.وعقدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية أمس لقاء تعريفي بعنوان "المهارات الإبداعية لمنسقات الأمن والسلامة المدرسية" قدمت من خلالها عدد من المحاور تناولت أهمية الأمن والسلامة واجراءاتها واشتراطاتها المختلفة، مسؤوليات إدارة المدرسة تجاه الأمن والسلامة، المهارات القيادية لمنسقة الأمن والسلامة، وملف الأمن والسلامة ، وخطط الإخلاء، واستمارة الأمن والسلامة المدرسية في نظام نور لبيئة تعليمية آمنه وعلى قدر عال من الجاهزية.وفي الإطار نفسه، نظمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية برنامج "السلامة المرورية" التي سلطت من خلالها الضوء على: مفهوم السلامة المرورية، والصيانة الدورية للمركبة، ووسائل الحماية داخل المركبة، وأدوات التحكم المروري، وواجبات حارس الأمن تجاه المنشأة.// انتهى //08:29ت م0019