مكة المكرمة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة التخطيط والمبادرات والموهبة والابتكار وتحقيق الرؤية، أمس ، حلقة نقاش لجهات القطاع غير الربحي التي تقدم خدماتها بالمسجد الحرام وساحاته ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام، بمشاركة قوات أمن الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وجهات القطاع غير الربحي.وتناولت الحلقة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع غير الربحي بالمسجد الحرام وساحاته وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجه الرئاسة مع جهات القطاع, كما تم استعراض العديد من الفرص والاسهامات التي من الممكن أن يسهم القطاع في تنفيذها بالمسجد الحرام وساحاته ، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز التواصل مع جهات القطاع غير الربحي ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام وتنسيقاً للعمل المشترك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي.// انتهى //08:50ت م0021