مكة المكرمة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاءً لإعداد خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك التي تشتمل على العديد من المجالات والمحاور المختلفة وذلك لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف بيت الله الحرام.وتنطلق خطة الرئاسة على محورية الضيف والعناية باحتياجاته، والمراقبة والحوكمة لكافة الخدمات المقدمة، والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتكامل والتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة.وتسعى الرئاسة من خلال خطتها التشغيلية على الاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة في الروضة الشريفة، وكذلك استفادتهم من مرافق الرئاسة ومنها معرض عمارة الحرمين الشريفين، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة, وزيارة المكتبات وإثراء تجربة الزائر وتقديم البرامج والمبادرات النوعية لقاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //09:02ت م0022