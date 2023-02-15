الداير 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستشارك الجمعية السعودية للزراعة العضوية في مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الداير، من خلال استضافة عدد من مزارعي البن العضوية بركنها في المهرجان لعرض محصولهم من البن العضوي الفاخر.وأوضح أمين عام الجمعية المكلف المهندس عبدالله الحوتان، أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة لإبراز أدوارها في تنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية، إضافة إلى اتاحة الفرصة للعاملين في نشاط الزراعة العضوية من المشاركة تحت مظلتها، سواء كانوا مزارعين أو شركات ذات علاقة بالزراعة العضوية.// انتهى //09:08ت م0023