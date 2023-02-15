لندن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية.وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 % إلى 1845.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير أمس الثلاثاء.وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 1856.60 دولار.// انتهى //09:31ت م0024