سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإماراتي
الأربعاء 1444/7/24 هـ الموافق 2023/02/15 م واس
واشنطن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، الليلة الماضية في واشنطن ، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
واستعرض الوزيران الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.
// انتهى //
09:36ت م
0027