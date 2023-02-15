واشنطن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، الليلة الماضية في واشنطن ، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.واستعرض الوزيران الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.// انتهى //09:36ت م0027